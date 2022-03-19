Подозреваемых в похищении людей из-за пенсий задержали в Приморье

Правоохранители в Приморье задержали участника преступной группы, которая похищала людей ради пенсий: в деле уже пять пострадавших, сообщили в региональном СУ СКР.

Накануне, по информации ведомства, были задержаны две женщины по подозрению в похищении в 2018 году трех человек в приморском Арсеньеве ради присвоения пенсий. По данным прокуратуры, злоумышленницы удерживали жертв два года. Позже они похитили и четвертого члена этой семьи, инвалида. Было возбуждено уголовное дело. По данным СК, похитительницы заперли своих жертв в квартире дома по улице Садовая, «постоянно избивали» их. Одной фигурантке 36 лет, другой – 40.

«В ходе расследования уголовного дела по факту похищения людей установлен и задержан еще один соучастник преступной группы. Им оказался 55-летний мужчина», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, 21 октября 2019 года подозреваемый совместно с двумя женщинами приехал на автомобиле в село Чугуевка чтобы похитить 49-летнюю женщину. Фигуранты вошли в дом по улице Кошевого и, применяя насилие к потерпевшей, переместили ее в автомобиль. После этого увезли на съемную квартиру, где удерживали до мая 2020 года. Мотивом преступления стали пенсионные выплаты женщины, которые все это время забирали у нее похитители.

Уточняется, что пострадавшая – из той же семьи, которую похитили две женщины.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении одной из женщин меру пресечения в виде заключения под стражу, вопрос о мере пресечения в отношении мужчины также решается, вторая женщина также арестована.

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