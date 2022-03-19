 

Жительница Мариуполя: Люди вынуждены пить воду из луж

19.03.2022, 14:35, Новости дня
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Боевики из полка «Азов» довели ситуацию в Мариуполе до такого катастрофического состояния, что мирным гражданам нечего есть, воду приходится брать из луж, а по украинскому радио сообщают, что РФ якобы не пускает гуманитарную помощь в город, рассказала жительница Мариуполя Галина Сургуч.

«Я очень прошу – пожалуйста, помогите людям, которые живут в Мариуполе! Там есть детки маленькие, там есть беременные девочки. У людей просто нет уже еды. Чем-нибудь, пожалуйста, помогите», – цитирует РИА «Новости» Сургуч.

«Ничего нет, ничего абсолютно. Воду пьем из луж. Готовим на кострах, живем как блокадном Ленинграде», – рассказала она. При этом по украинскому радио заявляют, что это якобы РФ не пускает гуманитарную помощь в Мариуполь, добавила женщина.

По словам женщины, националисты собирают готовых эвакуироваться в группы и затем расстреливают их.

«Это все делает «Азов», больше некому. Они, это только они со своими повязками. Даже разбили мой дом на окраине Мариуполя, мы жили там и надеялись, что все это прекратится», – сообщила Сургуч.

Она добавила, что для украинских боевиков территория вблизи жилых домов является полигоном и укрытием.

Ранее в ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя.

До этого стало известно, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой для победы, позже якобы их признают мучениками.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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