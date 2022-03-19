 

МИД назвал ЮНЕСКО жертвой амбиций Запада

19.03.2022, 5:45, Новости дня
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ЮНЕСКО оказалась очередной жертвой эгоистических амбиций западных государств, сообщил МИД России.

Как сообщается на сайте МИДа, в среду и четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла внеочередная сессия Исполнительного совета организации. Встречу созвали «по инициативе стран коллективного Запада всего за две недели до регулярной, 214-й встречи Совета».

При этом на встрече «единственный вопрос о «текущем положении дел на Украине по всем аспектам мандата ЮНЕСКО» оказался на «периферии» обсуждения. Основное же внимание «идеологи» заседания уделили «задаче бесконтрольного распространения «фейков» о России. 

МИД подчеркнул, что страны Запада исполняли «привычные для себя роли моралистов и нравоучителей». Российское ведомство указало, что ЮНЕСКО «призвана «содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры». Однако из-за стран Запада «некогда исключительно гуманитарная, нейтральная и авторитетная площадка стала очередной жертвой эгоистических амбиций и политических пристрастий отдельных западных столиц». 

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое положение дел «не может не вызывать глубокого сожаления международного сообщества, что не раз звучало в словах азиатских, африканских и латиноамериканских делегаций». РФ призвала членов и секретариат ЮНЕСКО «проявить волю и решимость, с тем чтобы не допустить попыток искажения истинного мандата и характера» организации.

Напомним, Украина пытается ослабить позиции РФ в СБ ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что идея о лишении РФ членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, Совбез ООН такую рекомендацию не вынесет. Дюжаррик заявлял, что ООН не имеет никаких оснований для сомнений в том, что закрепленное за Россией место в Совете Безопасности всемирной организации является правомерным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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