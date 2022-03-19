 

Команде РФ на ЧМ по хоккею выбрали замену

19.03.2022, 5:45, Новости дня
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На чемпионате мира по хоккею 2022 года в Финляндии российскую сборную заменит команда Франции, сообщила Международная федерация хоккея.

Кроме того, команда Австрии заменит сборную Белоруссии. Расписание турнира не меняется, передает РИА «Новости».

Франция войдет в группу А вместе с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. Игры состоятся в Хельсинки. Австрия окажется в группе В вместе с командами Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании. Матчи группы состоятся в Тампере. Чемпионат пройдет 13–29 мая.

Напомним, сборные РФ и Белоруссии были отстранены от международных соревнований в конце февраля в связи с ситуацией на Украине. Сборная РФ по хоккею является серебряным призером Олимпиады 2022 года. Кроме того, Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ Россия решила провести свои паралимпийские игры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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