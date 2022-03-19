В ЕС захотели потратить оказавшиеся под санкциями активы россиян на Украину

Власти ЕС изучают возможности использования активов российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями, на поддержку Украины, сообщают информационные агентства.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, обсуждается «использование активов» российских бизнесменов на финансирование восстановления Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, глава правительства Словении Янез Янша заявлял, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».