Общество: «Длинная рука» РФ лишает Украину самого опасного оружия

ВС РФ в пятницу «Искандерами» уничтожили украинские пусковые установки систем «Точка-У». В ходе операции армия РФ активно использует ракеты наземного, воздушного и даже морского базирования. Так, Яворовский полигон под Львовом был атакован из акватории Черного моря. Это высокоточное оружие позволяет эффективно уничтожать военную инфраструктуру Украины, не затрагивая гражданские объекты.

Российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Мелитополю, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. «Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена», – сказал представитель Минобороны. По словам Конашенкова, обстрел велся с северного направления – с юго-восточной окраины Запорожья.

Представитель Минобороны добавил, что российские военные засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Чтобы пресечь дальнейшие атаки, они уничтожили установки националистов двумя ракетами «Искандер».

Позиции украинских пусковых установок «Точка-У» располагались в районе запорожского аэропорта. Ударом «Искандеров» уничтожены не только «Точки-У», но и окрестные склады боеприпасов, на которых предположительно могли находиться другие ракеты «Точка-У». Украинские мобильные установки отходили на перезарядку именно в Запорожье и далее в Хмельницкую область. Примечательно, что украинская сторона сперва не поняла, что случилось, и заявила, что окраины Запорожья якобы были обстреляны из ракетных систем залпового огня (РСЗО), настолько масштабен был размер поражения.

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что «Искандеры» в несколько раз совершеннее «Точек-У». «Эта ракета не летит по баллистической траектории, как ракета комплекса «Точка-У», а наводится непосредственно во время полета, и происходит стопроцентное попадание в цель», – рассказал собеседник.

Тактические ракетные комплексы «Точка» – «дедушки» комплексов «Искандер», принятые на вооружение советской армией в 1975 году. Ракета комплекса (собственно, «Точка-У») может быть носителем ядерного оружия. Изначально заявленная дальность стрельбы была 120 километров, но постепенно была увеличена до 500 километров. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад. До 13 марта 2022 года в ходе спецоперации было сбито от 14 до 16 украинских ракет данного типа, из которых две – над территорией России.

«Точка» имеет несколько видов боеприпасов, в том числе осколочно-фугасный, кассетный и ядерный. Кассетные снаряды применяются для поражения живой силы и легкобронированной техники. Их боевая часть содержит 50 осколочных боевых элементов. «До начала спецоперации на Украине для комплексов «Точка-У» было около 800 ракет и 90 пусковых установок, – указал Кнутов. – Поэтому перед Россией стоит задача выводить из строя или уничтожать эти установки и ракеты». Что, собственно, и было успешно осуществлено – в данном случае, силами комплекса «Искандер». Для обнаружения и уничтожения запущенных ракет «Точка-У» можно использовать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», «Тор» и «Бук», добавил военный эксперт.

Кнутов предположил – «засечку» координат «Точки-У», о которой говорил Конашенков, произвел российский беспилотник, либо разведгруппа. Но местонахождение могли определить и из космоса – в спецоперации задействована спутниковая группировка, которая, в том числе выявляет передвижение пусковых установок. И не исключено, что и в этом случае удалось за секунды засечь позицию украинских ракет и эффективно ее уничтожить.

В любом случае – как отмечают военные эксперты – удар по «Точке-У» в районе Мелитополя стал первым официально подтвержденным случаем применения «Искандеров», хотя почти наверняка можно утверждать, что эти системы использовались в ходе операции на Украине и ранее. Удар «Искандера» эксперты считают адекватным ответом на неадекватное применение Украиной «Точки-У». Это оружие массового поражения, потенциальный носитель ядерных боеголовок, используется украинскими военными совершенно неизбирательно. В Мелитополе, по которому ВСУ хотели бить из «Точек» нет никакого скопления российских войск, там находится только гарнизон Росгвардии, занятый в основном раздачей гуманитарной помощи и налаживанием мирной жизни.

По оценке экспертов, точечный удар «Искандера» стал очередной иллюстрацией того, что в спецоперации на Украине решающую роль играет так называемая «длинная рука» – ракетные вооружения заметно облегчают боевые задачи сухопутных частей.

«Калибры» и «Искандеры» используются в первую очередь для нанесения ударов по пунктам управления, средствам и инфраструктуре для военной коммуникации и прочим объектам, отметил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев.

«Поражение должно быть нанесено точно, чтобы не повредить гражданскую инфраструктуру городов, поселков, плотин.

В начале спецоперации на Украине удары наносились в первую очередь по командным пунктам, пунктам управления и связи, аэродромам и хранилищам высокоточного оружия», – отметил бывший начальник зенитно-ракетных войск.

Высокоточное оружие большой дальности целенаправленно уничтожает военную инфраструктуру, в том числе в глубоком тылу противника. Так, на второй день спецоперации ракеты морского базирования «Калибр» накрыли военный аэродром Кульбакино под Николаевым, где базировались турецкие ударные БПЛА «Байрактар», заодно был ликвидирован крупный склад ГСМ. Свежий пример привел Конашенков на брифинге в пятницу: «В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска». Напомним также об ударах, уничтоживших два военных объекта у самой границы с Польшей – учебный центр в Старичах и полигон Яворовский, который недавно активно осваивали партнеры Украины из НАТО.

Неделю назад в Пентагоне обнародовали свою оценку пусков российской стороной крылатых и баллистических ракет всех видов базирования, начиная с 24 февраля. Как отмечала CNBC и другие американские источники, только 24 февраля было имело место около 160 запусков, а к 11 марта их число превысило 810.

Американцы утверждают, что на данный момент выпущено около тысячи ракет, добавил Хатылев. Но, отметил военный эксперт, цифры Пентагона о ракетных ударах РФ могут быть неточными, заметил эксперт. «Буквально два дня назад Пентагон заявлял о том, что РФ выпустила 800 ракет и что запасы заканчиваются. Мол, нам уже воевать нечем и тому подобное. Но двое суток прошло и все у нас есть, операция продолжается», – подчеркнул эксперт. Операция не началась бы без накопления материальных средств, без создания оперативно-тактического и стратегического запаса, добавил Хатылев. «На сегодняшний день определенный комплект ракет отстрелян. Организуется подвод боеприпасов, других сил и средств к местам применения», – подытожил Хатылев.

По его словам, поражение целей ракетами различных классов, в том числе «Калибрами» и «Искандерами» зависит от дальности боевого применения. «Подход должен быть комплексным. Поэтому никаких различий между нанесением огневого поражения исключительно артиллерией или исключительно авиацией здесь нет. Вся конструкция боевого применения, а особенно высокоточных средств, заключается в том, что оно организуется во взаимодействии сил флота, сухопутных войск, ВДВ и ВКС», – подчеркнул собеседник.

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