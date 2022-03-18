 

Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от COVID-19

18.03.2022, 22:30, Новости дня
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Разработанная специалистами ФМБА вакцина против коронавируса «Конвасэл» зарегистрирована Минздравом России, следует из госреестра лекарственных средств.

В реестре указано, что «Конвасэл» – это субъединичная рекомбинантная вакцина, предназначенная «для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», передает РИА «Новости».

Как следует из инструкции к препарату, «вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл каждая инъекция», она предназначена для людей от 18 до 60 лет.

Напомним, руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщала, что вакцина «Конвасэл», разработанная Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства, хорошо переносится и не вызывает аллергию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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