 

Объявлен тендер на реконструкцию аэропорта Северный в Грозном

18.03.2022, 21:00, Новости дня
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Учреждение «Ространсмодернизация» объявило тендер на реконструкцию аэропорта Северный в Грозном, начальная цена контракта заявлена в 15,1 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

«Выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция и строительство аэропорта Грозный Северный, – обозначен в тендере объект закупки, передает РИА «Новости».

По данным документа, работы поделят на этапы, срок окончания – конец 2024 года. Итоги конкурса подведут 8 апреля.

Ранее сообщалось, что в течение трех лет выделят более 5,3 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Также будет реконструирован аэровокзальный комплекс в столице Чечни. На это выделят 4,5 млрд рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов», который входит в нацпроект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». 

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