 

Великобритания отозвала лицензию у телеканала RT

18.03.2022, 11:55, Новости дня
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Британский медиарегулятор Ofcom после обращения правительства страны отозвал лицензию на вещание телеканала RT, говорится в заявлении регулирующего органа.

В заявлении указывается, что «Ofcom отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании, мера вступает в силу незамедлительно, мы приняли такое решение на том основании, что не считаем, что лицензиат RT, АНО «ТВ-Новости», соответствует требованиям для лицензии на вещание в Великобритании», передает ТАСС.

В пресс-службе RT заявили, что не сомневаются – «решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание политическое», передает РИА «Новости».

«Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены», – подчеркнул канал.

Указывается, что «все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы «независимого» регулятора Ofcom».

«В результате всего за две недели медиарегулятор начал более 20-ти расследований в отношении «должной беспристрастности» телеканала RT. При этом Ofcom не подвергает сомнению однобокое освещение ситуации на Украине британскими каналами. Нам запретили работать по одной причине – сейчас на Западе любая точка зрения, отличная от официальной, просто не имеет права на существование», – заключили в RT.

Ранее Канада запретила вещание RT и RT France. Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.

До этого сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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