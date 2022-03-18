В Волновахе переименовали улицу в честь Героя РФ Владимира Жоги

Одну из улиц в Волновахе, носившую название одного из воинских подразделений Вооруженных сил Украины, переименовали в честь героя РФ Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей. В торжественной церемонии замены таблички с названием улицы приняли участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Улица, которая в советское время была названа в честь 1 мая, а при националистическом режиме была переименована в честь подразделения ВСУ 51-ой ОМБР, теперь называется улицей Владимира Жоги, передает официальный сайт «ЕР».

По словам Пушилина, недопустимо, что улица носила название украинской бригады «совершавшей военные преступления». «В нашем настоящем есть настоящие герои, один из них – Владимир Жога, позывной «Воха», – передает ТАСС слова Пушилина.

Он отметил, что Жога героически погиб, освобождая Волноваху и прикрывая мирных жителей.

«Сегодня мы находимся на месте исторической памяти. Памяти о нашем легендарном комбате», – отметил Турчак, добавив, что память о героях Донбасса увековечена именно в дни, когда отмечается восемь лет воссоединения Крыма с Россией.

Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.

Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).

Напомним, 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).