Общественная палата поздравила россиян с годовщиной воссоединения с Крымом

К россиянам обратился первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров, он поздравил граждан страны с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, отметив, что жизнь на полуострове радикально изменилась.

«В Крыму 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором его жители проголосовали за единство с Россией. Граждане Крыма выбрали Россию своим домом, а по-другому и быть не могло – у нас глубокие исторические связи, Крымский полуостров не раз полит кровью русских солдат и нашими предками обустроен. Это историческое событие было закреплено подписанием договора о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Мне посчастливилось быть на этом историческом событии в Георгиевском зале Кремля, и до сих пор не притупились те ощущения гордости за свою страну», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.

Бочаров отметил, что за прошедшие восемь лет жизнь на Крымском полуострове радикально изменилась. «Огромные средства, вложенные государством в его развитие, существенно повлияли на жизнь крымчан. Крым буквально расцвел, и это настоящая Крымская весна во всем ее многообразии!» – добавил замсекретаря ОП.

И уже никто не представляет себе, что все могло сложиться по-другому – так, как в ДНР и ЛНР, где все эти годы люди жили, находясь под постоянными обстрелами со стороны вооруженных сил Украины. Я поздравляю всех нас, граждан Российской Федерации, с этим величественным событием и еще раз хочу выразить признательность жителям Крыма, Севастополя и президенту Российской Федерации за этот путь развития», – подчеркнул он.

11 марта 2014 года на фоне политического кризиса на послемайданной Украине и под угрозой вторжения националистов Верховный совет Крымской автономии и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости.

Еще через пять дней при явке более 80% прошел референдум, на котором 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.