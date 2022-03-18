Зеленский и Кличко стали почетными жителями Эдинбурга

Члены городского совета Эдинбурга поддержали решение объявить президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко почетными жителями этого шотландского города.

Также в совете поддержали идею запрета российских культурных мероприятий на контролируемых властями города площадках. Как отмечает PA, Киев с 1989 года является городом-побратимом Эдинбурга, передает ТАСС.

Указывается, что почетными жителями Эдинбурга объявлялись первый президент демократической ЮАР Нельсон Мандела, британский актер Шон Коннери и королева Великобритании Елизавета II.