 

Зеленский и Кличко стали почетными жителями Эдинбурга

18.03.2022, 3:20, Новости дня
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Члены городского совета Эдинбурга поддержали решение объявить президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко почетными жителями этого шотландского города.

Также в совете поддержали идею запрета российских культурных мероприятий на контролируемых властями города площадках. Как отмечает PA, Киев с 1989 года является городом-побратимом Эдинбурга, передает ТАСС.

Указывается, что почетными жителями Эдинбурга объявлялись первый президент демократической ЮАР Нельсон Мандела, британский актер Шон Коннери и королева Великобритании Елизавета II.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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