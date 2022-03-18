Журналист: Спецоперация на Украине ударила по наркоторговле

Российский журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев рассказал, что в результате военной операции на Украине в самой РФ наблюдается сокращение наркоторговли и телефонного мошенничества.

Медведев, комментируя сообщения в соцсетях о том, что в результате российской операции наблюдается резкое сокращение наркоторговли, подтвердил в Telegram: «По наркотикам все на 100% так». Он рассказал, что «общался с сотрудниками соответствующего управления МВД».

Как отметил Медведев, «операция на Украине остановила поток наркотиков в Россию, а также компонентов для производства». Он сообщил, что «цены на интернет площадках выросли, порой больше, чем в два раза», но «не из-за курса евро», а «потому, что товар с Украины перестал поступать».

Также он подтвердил практически полное прекращение телефонного и интернет-мошенничества: «Да вы все, думаю, и сами заметили, что последние две недели вам всем почти перестали звонить сотрудники «службы безопасности банка» и «старшие следователи главного управления по экономике». Потому что им некогда. Они в Польшу бегут».

По словам Медведева, «надо, чтобы российские силовики провели внутреннюю специальную (почти военную) операцию», то есть «прошлись по банкам, дабы выяснить, кто сливал в колл-центры данные российских пенсионеров». «На самом деле, весьма не сложная задача. Однако, не менее важная, чем денацификация», – сообщил он.

РФ начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.