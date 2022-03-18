Скончалась актриса Наталья Назарова

На 73-м году жизни скончалась актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Наталья Назарова, известная по картинам «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Неоконченная пьеса для механического пианино», сообщил Союз кинематографистов.

Сообщается, что актриса «скоропостижно ушла из жизни». Союз кинематографистов РФ и Гильдия актеров кино выразили соболезнования родным и близким Назаровой, передает ТАСС.

Назарова дебютировала в кино в начале 1970-х годов. Она исполнила роли в таких фильмах, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Старый новый год», «Последний побег», «Любимая женщина механика Гаврилова» и других. В 1989 году она перестала сниматься в кино из-за проблем со здоровьем, передает РИА «Новости».