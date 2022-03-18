 

Российских и белорусских легкоатлетов решили не допускать к Бриллиантовой лиге

18.03.2022, 0:23, Новости дня
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Генассамблея Бриллиантовой лиги решила не допускать российских и белорусских легкоатлетов к соревнованиям, сообщила лига.

Такой шаг в пресс-службе лиги объяснили рекомендациями руководящих спортивных органов и федераций, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что решение «отражает практические и материально-технические проблемы, с которыми могут столкнуться нейтральные спортсмены из РФ и спортсмены из Белоруссии, если будут приглашены для участия в соревнованиях», передает РИА «Новости».

В ноябре конгресс World Athletics продлил отстранение российских легкоатлетов. 1 марта World Athletics принял решение из-за ситуации на Украине запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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