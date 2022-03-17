 

В Калифорнии нашли останки одного из первых саблезубых хищников в истории

17.03.2022, 3:20, Новости дня
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Специалисты из Соединенных Штатов Америки обнаружили останки одного из самых ранних хищников семейства кошачьих на нашей планете. Ученые выяснили, что он жил на территории современной Калифорнии более 40 миллионов лет назад.

Эксперты проанализировали свою находку и пришли к выводу, что это древнее существо принадлежало в группе махероидов. Примечательно, что ее представители давно вымерли. Информации о них крайне мало и поэтому каждое открытие имеет огромное значение для палеонтологии.

Результаты исследования также продемонстрировали, что махероиды были первым шагом природы по выведению гиперплотоядных, а также этот вид был довольно разнообразен.



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