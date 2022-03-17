 

Эксперты узнали причины хронической одышки после COVID

17.03.2022, 3:20, Новости дня
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Было проведено исследование, в ходе которого специалисты нашли причины появления одышки после коронавируса.

Специалисты считают, что в легких добровольцев с постковидными дыхательными симптомами намного больше иммунных клеток, чем у здоровых людей. Авторы предполагают, что это может быть связано с гибелью клеток и повреждением эпителия.

В связи с этим одышка может указывать на то, что в легких человека, переболевшего коронавирусной инфекцией нового типа, продолжаются патологические процессы. Кроме того, по тому, каких именно иммунных белков больше всего в жидкости легких, существует возможность определить степень тяжести состояния человека.



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