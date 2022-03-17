Людям, которые используют смайлы в переписке, доверяют меньше
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Научные сотрудники Школы менеджмента Коллера Тель-Авивского университета и школы менеджмента Рэди при Калифорнийском университета в Сан-Франциско получили информацию, которая подтверждает, что люди воспринимают тех, кто часто использует смайлики и различные изображения в переписке, как менее авторитетных личностей.
В процессе эксперимента испытуемым нужно было представить, что они увидели человека в футболке Red Sox. Одной группе добровольцев показали словесный логотип, а другой – графический.
Таким образом, удалось выяснить, что человека в футболке с графическим логотипом чаще всего охарактеризовали как менее влиятельного.
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