 

Людям, которые используют смайлы в переписке, доверяют меньше

17.03.2022, 0:15, Новости дня
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Научные сотрудники Школы менеджмента Коллера Тель-Авивского университета и школы менеджмента Рэди при Калифорнийском университета в Сан-Франциско получили информацию, которая подтверждает, что люди воспринимают тех, кто часто использует смайлики и различные изображения в переписке, как менее авторитетных личностей.

В процессе эксперимента испытуемым нужно было представить, что они увидели человека в футболке Red Sox. Одной группе добровольцев показали словесный логотип, а другой – графический.

Таким образом, удалось выяснить, что человека в футболке с графическим логотипом чаще всего охарактеризовали как менее влиятельного.



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