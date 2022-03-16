В мире: Обороной Киева будет руководить личный фаворит Зеленского

Президент Украины провел перестановки среди тех лиц, которые лично отвечают за ключевые военные направления текущего времени – фронт в Донбассе и предстоящую оборону Киева. Кто эти люди, чем они знамениты, каковы их полководческие заслуги – и что они могут противопоставить проведению российской операции на Украине?

«Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области, назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка – героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству», – сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Новым командующим ООС (войсками в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) стал генерал-майор Эдуард Москалев – профессиональный, патриотичный человек. Указ подписан», – сказал Зеленский в своем видеообращении. Таким образом, президент Украины признал за генерал Павлюком «заслуги» в сопротивлении российской спецоперации в Донбассе и возложил именно на него командование обороной Киева. В представлении главы Украины Киев остается главной целью российский вооруженных сил и там срочно требуется опыт Павлюка.

По состоянию на утро 16 марта российские войска, в первую очередь десантники, форсировали речку Ирпень в пригородах к северо-западу от Киева и вплотную подошли к черте города. При этом пришлось уничтожить укрепрайон противника с помощью артиллерии.

К востоку от Киева противник закрепился на дороге Бровары – аэропорт Борисполь, стянув туда дополнительные резервы. Украинская пропаганда, живя в своей параллельной реальности, утверждала чуть ли не об очередном «контрнаступлении» на Гостомель, хотя с потерей всех районов северо-западнее Киева пора смириться. Бои продолжаются чуть в стороне от Гостомеле в Лосиной пуще – это лесопарк типа московского Лосиного острова, там вчера был захвачен опорный пункт иностранных наемников (Гута-Межигорская) и далее на Вышгород.

Есть основания полагать, что целью продвижения российских войск на Вышгород является дамба Киевской ГЭС. Контроль над ней обезопасит дальнейшие движения в районе Киева.

Сложно представит, что может предложить Павлюк для обороны Киева. Организация им «обороны Мариуполя». которую сейчас на Украине ставят ему в заслугу, заключалась в тотальном подрыве мостов и минировании того, что взорвать нельзя. Павлюк вообще командир неудачный, в 2014-15 годах он не выиграл у ополченцев Донбасса ни одного боестолкновения и едва не потерял всю свою печально известную 24-ю яворовскую бригаду. Тогда ограничились только снятием его с должности.

Однако он по какой-то неясной причине пользуется личным доверием Зеленского, который вернул его на высокие командные должности и назначил командующим на Донбасс. Никаких объективных причин такого фаворитизма нет, скорее всего Павлюк каким-то личным образом удачно вписался в команду Зеленского. И сейчас, когда украинская группировка на Донбассе на грани попадания в несколько котлов и тотального уничтожения, назначать архитектора всего этого главой обороны столицы – как минимум неоднозначное решение.

При этом потери, которая несет Украина, для любого командующего фронтом давно уже могли бы стать причиной застрелиться: 53-ая отдельная бригада уничтожена почти полностью в районе между Волновахой и Мариуполем и может быть расформирована. Знамя утрачено. Перехваленная 24-я бригада разгромлена и заперта в котле. Командир убит, знамя утрачено и доставлено в Луганск. Судьба 36-й бригады морской бригады морской пехоты также печальна, хотя еще до конца не прояснена.

На должность командующего группировкой на Донбассе, то есть на позицию украинского Паулюса назначен генерал Эдуард Москалев. Это назначение «по должности» – Москалев трудился заместителем Павлюка, начальником штаба ООС.

Танкист. Считается жестким командиром и грубым в быту человеком, что называется, «от сохи». Длительное время возглавлял 300-й учебный танковый полк под Черниговом – знаменитый еще с советских времен танковый учебный центр «Десна», который, кстати, закончил Герой Донбасса Михаил Толстых, «Гиви».

Москалев знаменит в основном своими рассказами о том, как он жестко заставлял солдат стрелять из жилой застройки населенных пунктов во время обороны Дебальцево. Бойцы сперва отказывались, поскольку ответный залп накрыл бы гражданские строения. Но Москалев на своем настоял. Сейчас это нормальная для ВСУ тактика, и вряд ли он придумает что-то новое.

При этом Москалев – любимец западной публики. Именно он, а не Павлюк, Резников, Наев или Гудзь, принимали многочисленные военные делегации стран НАТО в своем танковом учебном центре и на полигоне в Яворове. В его обязанности входило демонстрировать достижения украинской армии в подготовке по стандартам НАТО, а также кормить и поить офицеров бундесвера, британской королевской гвардии, американцев и прочих литовцев до потери ими представления о реальности. Достигалось это состояние путем горилки, сала, деревенских тостов и плясок гапака. За это время Москалев оброс связями, но ни в каких военных победах не замечен.

Сейчас части ВСУ под Донецком, у Горловки и Авдеевки сбиты с позиций минимум в двух местах и продолжают медленно, но организованно отступать на следующие линии. Котел постепенно закрывается, а его площадь уменьшается, хотя говорить о каком-то принципиальном прорыве пока еще рано.

Ситуацию на донецком фронте нельзя рассматривать в отрыве от всей обстановки на Украине, как бы разрозненно не выглядели несколько театров боевых действий. Например, бои вокруг Изюма в Харьковской области хоть и сдерживают окружение частей ВСУ в районе Славянска – Краматорска, но не дают местной группировке ВСУ прийти на помощь котлу в Северодонецке – Лисичанске. То же касается и Чугуева, который, скорее всего, скоро будет зачищен.

В Одессе с окончанием шторма вновь поднялась антидесантная истерия, говорят о возможном уничтожении всей системы ПВО Одессы. Но при этом крупный гарнизон города вынужденно окапывается вокруг, ожидая российского наступления в обход Николаева. Хотя в самом Николаеве идет планомерное уничтожение позиций ВСУ и тербатов восточнее и северо-восточнее города и штурмовать город пока ВС РФ не собираются. При этом передовые части ВС РФ движутся в сторону Никополя и Кривого Рога, серьезно увеличивая линию фронта.

Все это непосредственно сказывается на ситуации на донецком фронте, иногда напрямую (бои за Изюм и вокруг Гуляйполя), а иногда косвенно (резервов нет, транспортировка боеприпасов и даже питания од Донецк невозможна). Так что сколько времени продержится Эдуард Москалев на позиции украинского Паулюса – непонятно. Как сомнительна и перспектива того, что Павлюк как-то принципиально перестроит оборону Киева.

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