Сдавшийся украинский солдат рассказал о приеме в России

Сдавшийся военный украинской армии, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов рассказал, что в РФ к нему отнеслись деликатно и человечно – накормили, не били, что сильно отличается от того, о чем говорят СМИ Украины.

«Я ехал в Симферополь. При пересечении границы я уточнил, что я – военнослужащий збройных (вооруженных – прим. ВЗГЛЯД) сил, рассказал полностью ситуацию, как нас бросили офицеры», – сообщил Игнатов, передает РИА «Новости».

Видео опроса публикует ФСБ России. По словам мужчины, к нему отнеслись «очень деликатно».

«Это не те люди, которых показывают в украинских новостях, что они звери. Они действительно человечно ко мне отнеслись», – рассказал солдат о том, как его встретили.

Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.

«Сначала мы выходили на разведку и хотели узнать, что нам делать дальше, потому что не было никаких указаний, что нам делать дальше от командования: к своим выбираться или что делать дальше? Мы были просто потеряны», – сказал Игнатов.

В итоге он добрался города Токмак. Там он закопал свое оружие и связался с другом, который рассказал ему, как выбраться из Токмака в Мелитополь. Уже оттуда отправился в Крым.

У него не было денег на дорогу, и поэтому в Мелитополе он продал офицерский пистолет, который нашел ранее.