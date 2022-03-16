 

Войска ЛНР начали бой в Северодонецке

16.03.2022, 10:15, Новости дня
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Группировка войск ЛНР ведет наступательные действия в Северодонецке, бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Он добавил, что подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

Ранее подразделения народной милиции ЛНР обеспечили жителям города Рубежное безопасный выход из-под обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что новым командующим силовой операцией Киева в Донбассе назначен Эдуард Москалев.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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