Мнениe: Почему Украина затягивает переговоры

В Турции прошли переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Закончились они без результата, как и ранее проведенные встречи российской и украинской делегаций в Белоруссии. Поскольку гуманитарные коридоры, о которых договорились, так и не заработали по вине Украины.

В Турции прошли переговоры министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Закончились они без результата, как и ранее проведенные встречи российской и украинской делегаций в Белоруссии. Поскольку гуманитарные коридоры, о которых договорились, так и не заработали по вине Украины.

Почему ситуация складывается таким образом? Казалось бы, киевский режим жизненно заинтересован в прекращении боевых действий и должен стремиться к договоренностям. Тем более, согласно информации украинских СМИ, требования у РФ умеренные: отказ от вступления в НАТО, нейтральный статус Украины, одним из гарантов которого становится Россия. Русский язык – второй государственный, отмена всех законов, которые его ущемляют. Признание Украиной Крыма российским, признание Украиной независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей 2013 года. Денацификация и запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов. Демилитаризация Украины и полный отказ от наступательных вооружений, под которые, при желании, можно подвести любые виды вооружений.

Как видим, ничего сверхъестественного Москва от Киева не требует. Все пожелания РФ направлены либо на обеспечение безопасности РФ (внеблоковый статус и разоружение), либо признание свершившихся фактов (российский Крым, независимые республики Донбасса) или защиту прав русскоязычных граждан Украины (русский язык второй государственный, запрет неонацистских организаций).

Но почему Зеленский и его соратники не хотят идти на эти условия? Думается, этому способствуют ряд факторов. Первый: ЗЕ-команда верит в победу над Россией. Как бы это дико ни звучало, но, видимо, это так. Если почитать, что пишут украинские «аналитики», то можно увидеть, что они рассуждают о том, какую контрибуцию можно получить с РФ и что делать с Донбассом и Крымом после победы Украины. А министр обороны Украины Алексей Резник заявил, что Украина готова принять капитуляцию России. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов и вовсе пригрозил вторжением в Россию. Возникает закономерный вопрос: что все они курят? Ответа на него нет. Зато можно понять на что надеются Зеленский и его люди. Они верят, что в середине апреля из-за санкций начнутся протесты в России, что Китай не выдержит высоких цен на энергоносители, надавит на РФ и заставит Москву прекратить специальную операцию. Кроме этого, в Киеве надеются, что после проведения мобилизации смогут начать контрнаступление.

Надо отметить, что, начиная с 24 февраля, многие надежды адептов ЗЕ-команды рассеялись. Так, в Киеве изначально рассчитывали, что западные санкции сразу так напугают россиян, что те поднимут бунт против власти и российская армия уйдет с Украины. Этого не произошло. Зато в России, наконец, зачистили антироссийские СМИ, которые много лет были пятой колонной, отстаивая позицию Запада, и ограничили социальные сети, которые выступали рупором американской пропаганды.

Зеленский надеялся, что, если раздать представителям территориальной обороны автоматы – они остановят армии РФ и Донбасса. Но как итог на Украине появились десятки тысяч неадекватных людей с оружием, которые творят массовый беспредел в стране. Расстреливают невинных только за одно подозрение в диверсии. Устраивают публичные порки. Грабят население, прикрываясь словами о нуждах армии. А каждый командир теробороны мнит себя большим человеком.

Потом Зеленский призвал жителей городов, в которых находятся гарнизоны РФ и республик Донбасса, протестовать против операции России. Местные националисты и агенты СБУ в некоторых городах смогли устроить подобные акции, но спровоцировать солдат на расправу над мирными жителями им не удалось. А в этом, думается, и был основной замысел Зеленского. ЗЕ-команда пыталась добиться от НАТО, чтобы альянс «закрыл небо над Украиной». Однако это означало, что ВВС НАТО должны были бы воевать против авиации России. В Брюсселе и Вашингтоне быстро сообразили, что Киев хочет втянуть их в войну с Россией – и отказались.

После этого ЗЕ-команда попросила у Польши истребители МИГи-29, но Варшава отказалась давать их Киеву и решила передать США. Вашингтон, свою очередь, не захотел их принимать. Ни Вашингтон, ни Варшава не захотели брать на себя ответственность за передачу самолетов Украине. Также Зеленский призывал Евросоюз устроить нефтяное эмбарго России, на что глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала: «Треть нашего импорта нефти поступает из России. Если мы немедленно прекратим их, то на следующий день мы не сможем даже передвигаться по Германии».

Такое поведение коллективного Запада вызывает гнев Зеленского: в нескольких своих обращениях он прямо критиковал бездействие НАТО, США и ЕС. А также отметил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО. Как видим, все «мечты» Зеленского разбиваются о суровую реальность. Но украинский лидер, видимо, не до конца адекватен, как и его команда, и продолжает жить в мире иллюзий и ложных надежд на чудо.

Второй фактор: ЗЕ-команда утратила нити управления Украиной. Как уже упоминалось выше, в стране творится хаос, наступили времена новой «атаманщины», только сейчас «атаманы» – это командиры отрядов теробороны и вожди различных нацистских группировок. И им глубоко наплевать на любые приказы руководителей государства. Судя по всему, утратил Зеленский и контроль над армией. Так, по информации источников на Украине, 25-ая отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ отказалась выполнять приказ Зеленского на выдвижение для защиты Киева. И, тем более, приказы Зеленского не будет выполнять неонацистский полк «Азов» (запрещенный в России) и другие подобные ему подразделения. Они и раньше ни во что не ставили ЗЕ-команду, а теперь тем более. «Азовцам» выгодно прикрываться жителями Мариуполя как живым щитом – и они будут это делать. И неважно, о чем там договорятся делегаты в Белоруссии и министры в Турции. Окончательное решение относительно судеб жителей того или иного города будет принимать какой-нибудь комбат или даже ротный из «Азова», а не Зеленский или Резник. Неонацистам на людей из того же Мариуполя наплевать: они для них такие же враги, как жители Донецка или Луганска, которых «азовцы» и подобные им радикалы, мечтали уничтожить 8 лет.

Третий фактор – это приказы Зеленскому из Вашингтона. Совершенно ясно, что в Вашингтоне есть силы, которые заинтересованы, чтобы военная операция тянулась как можно дольше, поскольку она ослабляет и Россию, и ЕС. Таким образом, чтобы Зеленский согласился на условия России, надо избавить его от иллюзий о возможной победе над Россией, максимально зачистить неонацистов и дать понять ЗЕ-команде, что никакие силы на Западе ей не помогут. Лучшее лекарство для Зеленского и его вельмож – это успехи русского оружия. Без этой «терапии» любые российско-украинские переговоры будут просто фикцией и уподобятся Минскому процессу.

Теги:

спецоперация

,

Россия и Украина

,

Донецкая республика