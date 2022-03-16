 

Мнение: В Германии увидели признаки заката доллара

16.03.2022, 6:46, Новости дня
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Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может утратить статус главной мировой валюты.

По мнению эксперта, в будущем американской валюты заставляют усомниться сразу три фактора. Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Он напомнил, что рост цен в США составил 8%, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС, передает РИА «Новости».

Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции. «Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций –замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной РФ возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», – сообщил Мюллер.

Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, подчеркнул экономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, указал Мюллер.

Напомним, в понедельник появились сведения, что Индия и РФ рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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