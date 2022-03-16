 

Премьер Польши призвал Евросоюз дать Киеву оружие и пообещать членство в ЕС

16.03.2022, 5:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейский союз должен в кратчайшие сроки предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и оборонительное вооружение, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве.

«ЕС должен очень быстро дать Украине статус кандидата и даже больше – должен пригласить Украину в ЕС», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.

По словам Моравецкого, также Украина должна получить вооружение для обороны. «Вы должны все это иметь. Мы постараемся организовать это [оружие для обороны] со всего мира. Мы никогда не оставим вас одних. Мы будем с вами», – отметил он.

Моравецкий во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии Петром Фиалой и Словении Янезом Яншей. Делегация, которая, как сообщалось, представляет Евросоюз, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщали в Варшаве, цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. По информации польского правительства, визит готовился заранее и был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность прямой конфронтации НАТО с Россией.

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского констатировали отсутствие быстрого ответа со стороны ЕС на заявку Киева на ускоренное вступление в Евросоюз. Кроме того, во вторник Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что Украина не войдет в НАТО.

Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует. Лидеры стран ЕС на встрече в Версале разошлись во мнении по вступлению Украины в ЕС. Это вызвало разочарование в Киеве.

Напомним также, Москва предупреждала ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Поезд сбил участника шоу «Голос.Дети» в Подмосковье

08.07 / Украина собралась экспортировать медицинские маски

31.10 / Отчима напавшего на полицейских в Татарстане подростка задержали

31.05 / На Сатурне и Юпитере могут идти дожди из Гелия

03.11 / В Узбекистане из-за решения ограничить работу соцсетей отстранен глава регулятора

05.12 / Подозреваемые признались в убийстве семьи в Подмосковье

30.01 / Политика: Рязанского вице-губернатора довели до отставки подвиги

12.03 / Британия и страны Северной Европы обсудили отношения с Россией

30.07 / Черногория выдала РФ обвиняемого в хищениях экс-ректора вуза

07.08 / Вместо участковых на Украине появятся шерифы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика