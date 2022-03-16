Премьер Польши призвал Евросоюз дать Киеву оружие и пообещать членство в ЕС

Европейский союз должен в кратчайшие сроки предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и оборонительное вооружение, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве.

«ЕС должен очень быстро дать Украине статус кандидата и даже больше – должен пригласить Украину в ЕС», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.

По словам Моравецкого, также Украина должна получить вооружение для обороны. «Вы должны все это иметь. Мы постараемся организовать это [оружие для обороны] со всего мира. Мы никогда не оставим вас одних. Мы будем с вами», – отметил он.

Моравецкий во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии Петром Фиалой и Словении Янезом Яншей. Делегация, которая, как сообщалось, представляет Евросоюз, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщали в Варшаве, цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. По информации польского правительства, визит готовился заранее и был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность прямой конфронтации НАТО с Россией.

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского констатировали отсутствие быстрого ответа со стороны ЕС на заявку Киева на ускоренное вступление в Евросоюз. Кроме того, во вторник Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что Украина не войдет в НАТО.

Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует. Лидеры стран ЕС на встрече в Версале разошлись во мнении по вступлению Украины в ЕС. Это вызвало разочарование в Киеве.

Напомним также, Москва предупреждала ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.