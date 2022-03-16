 

На Украине разрешили привлекать женщин к тяжелым работам

16.03.2022, 5:25, Новости дня
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Верховная рада во вторник изменила трудовое законодательство Украины в условиях военного положения. В числе прочего отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах, сообщается на сайте пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, подземных работах», – приводит текст сообщения ТАСС.

Кроме того, парламентарии в целом отменили большинство ограничений на работу в ночное время, на привлечение к ночным и сверхурочным работам, на работу в выходные, праздничные и нерабочие дни, направление в командировку.

Указывается, что «нормальная продолжительность рабочего времени – не более 60 часов в неделю», также устанавливается «право работодателя определять время начала и окончания ежедневной работы».

За эти и другие изменения по особому регулированию трудовых отношений между работодателями и работниками проголосовало подавляющее большинство парламентариев.

Накануне Рада продлила военное положение на Украине с 26 марта на 30 суток.

Во вторник в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что Украину с начала военных действий покинули более 3 млн человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Польше озадачились возвращением украинских беженцев домой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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