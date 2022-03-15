 

Между риском психических расстройств и полом существует связь

15.03.2022, 19:30, Новости дня
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В процессе недавней научной работы сотрудники Университета Уотерлу выяснили, что именно влияет на риск развития психических расстройств.

Авторы изучили базы данных более пяти миллионов жителей Онтарио, возраст которых был от 40 до 85 лет. Эксперты хотели выяснить, существует ли связь между парами распространенных неврологических состояний и психических расстройств.

Результаты подтвердили, что скорость развития психического расстройства существенно увеличивается, если у человека уже есть неврологическое заболевание. Также этот риск зависит от пола. Женщины в пожилом возрасте намного чаще мужчин страдают от старческого слабоумия.



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