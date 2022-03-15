Эксперты подтвердили пользу косточек морошки

Результаты научной работы международной команды специалистов показали, что в косточках морошки есть соединение, которое способно уничтожить внутрибольничные инфекции.

Удалось выяснить, что в косточках этой ягоды содержатся эллагитаннины, обладающие сильнейшим антибактериальным свойством. Кроме того, специалисты обнаружили наличие фенольных соединений.

Полученная информация будет использована для разработки препарата, способного эффективно бороться с микробами, которые провоцируют возникновение инфекций от ран. Ученые утверждают, что косточки морошки помогут справиться даже с метициллинрезистентным золотистым стафилококком.