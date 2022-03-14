Археологи нашли в ледниках Норвегии древнее оружие

Группа археологов нашла в норвежских горах оружие древних охотников. Возраст находок достигает 1700 лет.

Поясняется, что специалисты очень долго изучали места таяния ледников во внутренней части горы Сандгровскарет. Место охоты древних людей было обнаружено еще в 2013 году, но из-за стремительного таяния ледников ученым приходилось откладывать исследования.

Всего ученые нашли пять стрел, у трех из которых сохранился железный наконечник. Также были откопаны колья в количестве 32 штук, которые использовались для окружения и направления стада оленей в сторону охотников.