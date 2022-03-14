 

СМИ: В Мелитополе армия РФ выкупает розданное населению Киевом оружие

14.03.2022, 17:20, Новости дня
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Российские военные продолжают в Мелитополе выкуп у местного населения оружия, выданного киевскими властями.

Местные жители приносят новые автоматы и винтовки, а также патроны к ним. Многие стволы в масле, информирует РИА «Новости».

«За ствол местный житель получает от 50 до 100 долларов. Многие охотно идут на это, так как понимают, что оружие – не игрушка и гораздо безопаснее от него избавиться. А безопасность гораздо лучше обеспечим мы, профессиональные военные», – сообщил агентству представитель ВС России.

Ранее стало известно, что российские военные установили полный контроль над украинским Мелитополем.

Сразу после начала российской операции на Украине украинский режим начал творить совершенно беспрецедентные вещи. Одной из них стала бесконтрольная раздача автоматического оружия населению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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