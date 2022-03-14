Минобороны: Уничтожены почти все огневые точки нарконацистов по периметру Мариуполя

Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя , спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города, утверждают в Минобороны России.

«Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил РФ точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.

Он добавил, что «успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15.00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», сообщает РИА «Новости.

Сообщается, что для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.

Ранее Минобороны РФ информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.

Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.

Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения».