 

На Украине заявили о технической паузе в переговорах с Россией до завтрашнего дня

14.03.2022, 17:20, Новости дня
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Российская и украинская стороны взяли техническую паузу в переговорах до завтрашнего дня, сообщил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», – передает его заявление ТАСС.

Переговоры делегаций РФ и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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