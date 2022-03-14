Зеленский отменил видеовыступление в парламентской ассамблее Совета Европы

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по видеосвязи в назначенное время не состоялось, вместо него выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил спикер ассамблеи Тини Кокс.

«Мы начнем теперь сессию в 16:00 (18:00 мск – прим. ВЗГЛЯД). К парламентариям сможет обратиться премьер-министр Украины, после чего слово будет предоставлено членам ассамблеи», – цитирует ТАСС Кокса.

Обращение Зеленского в прямом эфире к участникам сессии ПАСЕ входило в повестку дня и должно было состояться в полдень по местному времени (14:00 мск). Кокс принес извинения депутатам, но не смог назвать причины изменения в программе. В повестке дня сессии на выступление Зеленского был отведен один час.

Внеочередная сессия, как сообщили в страсбургской штаб-квартире ПАСЕ, созвана по просьбе Комитета министров Совета Европы, чтобы проконсультироваться о «дальнейших возможных мерах в связи с приостановлением полномочий российской делегации в ПАСЕ». По итогам дискуссии участники сессии планировали выступить с так называемым мнением – заявлением, для принятия которого необходима поддержка двух третей состава ассамблеи.

Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ не будет принимать участие в мероприятиях ПАСЕ.

До этого Министерство иностранных дел РФ распространило заявление, в котором говорится, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы.