 

Зеленский отменил видеовыступление в парламентской ассамблее Совета Европы

14.03.2022, 15:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по видеосвязи в назначенное время не состоялось, вместо него выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил спикер ассамблеи Тини Кокс.

«Мы начнем теперь сессию в 16:00 (18:00 мск – прим. ВЗГЛЯД). К парламентариям сможет обратиться премьер-министр Украины, после чего слово будет предоставлено членам ассамблеи», – цитирует ТАСС Кокса.

Обращение Зеленского в прямом эфире к участникам сессии ПАСЕ входило в повестку дня и должно было состояться в полдень по местному времени (14:00 мск). Кокс принес извинения депутатам, но не смог назвать причины изменения в программе. В повестке дня сессии на выступление Зеленского был отведен один час.

Внеочередная сессия, как сообщили в страсбургской штаб-квартире ПАСЕ, созвана по просьбе Комитета министров Совета Европы, чтобы проконсультироваться о «дальнейших возможных мерах в связи с приостановлением полномочий российской делегации в ПАСЕ». По итогам дискуссии участники сессии планировали выступить с так называемым мнением – заявлением, для принятия которого необходима поддержка двух третей состава ассамблеи.

Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что РФ не будет принимать участие в мероприятиях ПАСЕ.

До этого Министерство иностранных дел РФ распространило заявление, в котором говорится, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Последствия взрыва в Бейруте показали из космоса

12.12 / Le Monde – «последняя капля» — слова Макрона о полицейском насилии спровоцировали протесты служителей правопорядка

13.07 / В Египте мне предложили пожать руку мумии Рамзеса II. Через несколько дней я упал с велосипеда и сломал ту самую правую руку в пяти местах – Саакашвили

02.07 / Тверскую улицу в Москве перекрыли из-за пожара

30.01 / Посольство США предложило американцам пути эвакуации с Украины

01.07 / Украинские военные в июне уничтожили 42 российских оккупанта – штаб ООС

25.11 / Возлюбленная и свидетель убийства Немцова Дурицкая: Борис мне говорил, что у него до меня было три жены и четверо детей от них

18.03 / Guardian – подростка, взломавшего Twitter Байдена и Гейтса, приговорили к трём годам тюрьмы

24.06 / В мире: Европа запросила встречи с Путиным

17.07 / “Зачем трусы тянуть до пупка?”, “Пышка”. В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика