В Кремле ответили на слова Байдена о «взрыве» рынка акций России

Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против РФ будут минимизированы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий», передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы», – добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» сразу после открытия. Также он решил призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией.