 

Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube

14.03.2022, 15:55, Новости дня
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Действия администрации видеохостинга Google в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, заявили в Роскомнадзоре.

«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы «Советское телевидение. Гостелерадиофонд», проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов», – указано в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре сочли, что действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанных каналов.

Ранее YouTube заблокировал каналы Гостелерадиофонда.

Напомним, видеохостинг заявил, что заблокирует государственные СМИ РФ и удалит контент о спецоперации на Украине. Видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», заблокировал канал видеоагентства Ruptly. Кроме того, были заблокированы YouTube-каналы медиагруппы «Россия сегодня», в частности РИА «Новости», Sputnik, а также «Москва-24» и РБК.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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