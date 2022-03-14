Запад познает цену русофобии
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Падение доходов, рост цен, уничтожение рабочих мест, холод в домах – такова цена, которую придется заплатить простым американцам и европейцам за экономическую войну с Москвой из-за Украины. В будущем это серьезно повлияет на внутреннюю политику западных стран, население которых впервые ощутит на себе эффект от глобального противостояния с Россией.
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США
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санкции
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Украина
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Евросоюз
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экономическая война
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Дмитрий Бавырин
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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