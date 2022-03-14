Запад познает цену русофобии

Падение доходов, рост цен, уничтожение рабочих мест, холод в домах – такова цена, которую придется заплатить простым американцам и европейцам за экономическую войну с Москвой из-за Украины. В будущем это серьезно повлияет на внутреннюю политику западных стран, население которых впервые ощутит на себе эффект от глобального противостояния с Россией.

Теги:

США

,

санкции

,

Украина

,

Евросоюз

,

экономическая война

,

Дмитрий Бавырин