 

Песков: Переговоры РФ и Украины запланированы на понедельник

13.03.2022, 21:25, Новости дня
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Российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», – сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что переговоры РФ и Украины идут прямо сейчас, передает РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на советника Владимира Зеленского сообщило, что переговоры РФ и Украины идут прямо сейчас.

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. «Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – отметил Подоляк.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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