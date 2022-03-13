В ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта

Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза в отношении РФ на уровне постоянных представительств государств ЕС (Coreper) при союзе ожидаются в понедельник, информирует французское председательство в Совете стран ЕС.

«Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper», – говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале в конце недели, передает РИА «Новости».

Ранее в Елисейском дворце, после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера РФ Владимира Путина, заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».