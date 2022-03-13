 

Арестович: Украина и РФ вели активные переговоры, отдельно говорили о Мариуполе

13.03.2022, 21:25, Новости дня
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина и РФ активно вели переговоры, особое внимание украинские власти уделили ситуации вокруг Мариуполя.

По словам Арестовича, которые приводит агентство Рейтер, переговоры проводились в воскресенье. Арестович указал, что у Украины достаточно войск в Мариуполе, чтобы не допустить падения города, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. «Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – отметил Подоляк.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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