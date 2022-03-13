В РФ за сутки госпитализировали 3,1 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 3 191 человек, на 52,9% меньше по сравнению с 12 марта, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 13 марта 2022 года в РФ за сутки: госпитализировано 3 191 человек, на 52,9% меньше по сравнению с 12 марта; выписан в связи с выздоровлением 128 629 человек, что на 18% меньше по сравнению с 12 марта; выявлено 44 989 новых случая COVID-19; подтверждено 596 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Накануне госпитализировали 6 775 человек.

Официальные данные поступают из оперативного штаба раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.