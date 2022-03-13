 

Боррель заявил об нереальности быстрого эффекта санкций против России

13.03.2022, 11:30, Новости дня
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Санкции против РФ не могут иметь немедленный эффект, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», – сказал он турецкому телеканалу NTV, передает РИА «Новости». 

Ранее в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера РФ Владимира Путина заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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