Боррель заявил об нереальности быстрого эффекта санкций против России

Санкции против РФ не могут иметь немедленный эффект, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», – сказал он турецкому телеканалу NTV, передает РИА «Новости».

Ранее в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера РФ Владимира Путина заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».