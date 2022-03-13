Женщина зарезала двухлетнего сына на востоке Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая зарезала своего сына 2019 года рождения, сообщила старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.

«В квартире на востоке Москвы женщина причинила своему малолетнему сыну 2019 года рождения ножевые ранения, от которых ребенок скончался… Возбуждено уголовное дело, подозреваемая 1995 года рождения задержана, в скором времени ее доставят в подразделение ведомства, где приступят к ее допросу», – цитирует ее РИА «Новости».

По словам Ивановой, на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Москве.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, на место выехал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков, он координирует действия правоохранительных органов.

«По предварительной информации, утром тело мальчика 2019 года рождения обнаружено в квартире жилого дома на улице Средняя Первомайская с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. На момент происшествия в квартире также находилась мать малолетнего 1995 года рождения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному случаю будет проведена прокурорская проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку с ножом в Новосибирске, его задержали сотрудники полиции.