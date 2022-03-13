В руководстве Украины возникли разногласия по гуманитарным коридорам, утверждают в России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу работали якобы все согласованные гуманитарные коридоры из населенных пунктов. В свою очередь вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что работали девять из 14 гуманитарных коридоров.

«Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, сработали. Удалось вывезти сегодня 12729 человек, гуманитарный груз для Мариуполя будет доставлен завтра днем», – сказал Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале президента Украины.

В свою очередь вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в течение дня работали девять из 14 гуманитарных коридоров, передает ТАСС.

Между тем начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в субботу было открыто 11 гуманитарных коридоров, из которых десять были предложены российской стороной и один украинской. При этом Киев не подтвердил ни один из коридоров, ведущих на территорию России. По данным Мизинцева, в течение дня РФ без участия Украины эвакуировала из опасных зон около 10 тыс. человек.

Ранее Минобороны РФ информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что РФ не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.