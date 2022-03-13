СБУ открыло охоту на желающих эвакуироваться в Россию украинцев, но доказательств этому нет

Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) проводят массовые проверки среди местных жителей для выявления желающих эвакуироваться в Россию, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как сообщил начальник центра управления обороной РФ, «людей постоянно принуждают оправдываться за их стремление получить защиту в России», передает РИА «Новости».

По словам военного, после того как российская сторона начала разглашать статистику по желающим эвакуироваться в Россию, СБУ получила указание «круглосуточно выявлять все звонки», «проводить задержания и аресты, обыски и допросы».

«Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», – отметил генерал.

Мизинцев процитировал одно из сегодняшних обращений. «Прошу спасти мою сестру с двумя малолетними детьми. Они находятся в Киеве. Маршрут гуманитарного коридора Киев – Чернобыль небезопасен. Боевики не выпускают. Чаты с сестрой в мессенджерах и информация о предоставленных коридорах блокируются украинскими спецслужбами. Сестра выезжать на запад Украины и далее в Польшу и получать статус беженца не хочет. Прошу помочь», – говорилось в сообщении. Как сказал военный, «комментарии здесь излишни».

Ранее Минобороны РФ информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что РФ не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.