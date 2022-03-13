Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны из-за Украины

Кризис вокруг Украины может перерасти в Третью мировую войну, сообщил бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Южной Каролине.

«Это может привести к Третьей мировой войне, я вижу, что происходит», – приводит ТАСС слова Трампа в ходе выступления, трансляция которого велась на Newsmax TV.

По его мнению, РФ «не собирается останавливаться» в достижении своих целей из-за того, что среди нынешней американской администрации «никто не может поговорить» с российским руководством, в частности с президентом Владимиром Путиным.

По словам Трампа, «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора – немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков обвинил США в развязывании беспрецедентной санкционной войны против России. Он также анонсировал ответ РФ на санкции Запада.

В пятницу президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте цен в США. Он также объявил о намерении отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.

Во вторник Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.