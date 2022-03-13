 

Бермуды приостановили летные сертификаты для самолетов российских компаний

13.03.2022, 7:05, Новости дня
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Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах, говорится в сообщении пресс-службы BCAA.

На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских Островов либо Ирландии. Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне, передает РИА «Новости».

Как указано в заявлении BCAA, санкции в отношении РФ ограничили способность ведомства осуществлять надзор за безопасностью полетов российских воздушных судов.

«Для любого воздушного судна, находящегося в воздухе в 23.59 UTC 12 марта 2022 года (02.59 мск 13 марта), временное приостановление вступает в силу сразу после посадки», – говорится в релизе.

Напомним, 10 марта кабмин направил в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности для продолжения эксплуатации. Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкционного давления на Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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