Мнения: Почему Донбасс – не Украина

Когда современные украинские власти пафосно рассуждают о том, что они собираются возвращать все «исконные украинские территории», включая и территорию независимых республик Донбасса, имеет смысл погрузиться в историю вопроса и посмотреть, насколько эти земли были законно и легитимно включены в состав тогда еще советской Украины.

Когда современные украинские власти пафосно рассуждают о том, что они собираются возвращать все «исконные украинские территории», включая и территорию независимых республик Донбасса, имеет смысл погрузиться в историю вопроса и посмотреть, насколько эти земли были законно и легитимно включены в состав тогда еще советской Украины.

Первым, о чем надо рассказать – это о судьбе Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР), которая практически насильно была передана из состава РСФСР в Украинскую ССР.

В марте 1917 года в Киеве образовалась Центральная Рада, которую признало Временное правительство в Петрограде. Новый украинский орган стремился установить контроль над огромной территорией Юга России. Но петроградские власти (на тот момент еще добольшевистское Временное правительство) не отдали три новороссийские губернии (Екатеринославская, Херсонская и Таврическая), а Харьковская и частично Черниговская губернии изымались из числа территорий, подконтрольных Центральной Раде.

Параллельно со спорами петроградских и киевских властей жители пяти юго-восточных губерний осуществили акт самоопределения. В апреле 1917 года в Харькове собрался I Областной съезд Советов Донецкого и Криворожского бассейнов, который учредил Областной комитет Донкривбасса и принял положение об организационной структуре Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. Пленум Исполкома Советов Донкривбасса высказался о необходимости создания самоуправляющейся автономной Донецкой области.

А уже 25 декабря 1917 года в свою очередь было объявлено о создании Советской Украины. Возглавил это образование коммунист-украинец Николай Скрыпник. Донецкие коммунисты настаивали, что Донкривбасс – вполне самостоятельное образование, не связанное с Украиной ни экономически, ни культурно, а население края этнически преимущественно русское. Пленум постановил: «Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской республики и отнести эту территорию к особой, единой административно-самоуправляемой области».

Всеукраинский съезд Советов принял резолюцию, в которой говорилось: «Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов протестует против преступной империалистической политики руководителей казацкой и украинской буржуазных республик, которые пытаются поделить между собой Донецкий бассейн, и будет добиваться единства Донецкого бассейна в границах Советской Республики». Эта идея отражена и в резолюции общего собрания Харьковского Совета, одобренной 24 ноября 1917 года. Донецкий и Криворожский бассейны рассматривались в ней как область, не входящая в состав Украины. Позже была принята резолюция, в которой говорилось: «Донецкий и Криворожский бассейны как область, которая уже и сейчас имеет свое определенное экономическое хозяйственное лицо, должен иметь собственные органы экономического и политического самоуправления, единые органы власти, которые организуют в бассейне политический, экономический и культурный правопорядок Советской республики».

Так было провозглашено создание Донецко-Криворожской республики в составе РСФСР. Затем был избран её обком, который, в свою очередь, должен был создать Совет Народных Комиссаров (правительство) ДКСР. В ДКСР входили две губернии – Екатеринославская и Харьковская, а также часть Херсонской и нынешняя Ростовская область.

27 августа 1918 года РФ и Германия подписали договор, 12-я статья которого гласила, что Донбасс является временно оккупированной немецкой территорией, при этом за Россией сохранялось право добычи донецкого угля. Но уже в конце 1918 года, когда немцы покинули Украину, на освобожденных землях вновь встал вопрос о суверенной ДКСР и ее отношении к Украине.

Владимир Ленин подчёркивал, что границы не важны, а главное – удержание контроля над пролетариатом любыми методами. Так в масштабных национальных преобразованиях большевиков Ленин передал в состав УССР Донбасс, Одессу и другие районы Новороссии, где этнические украинцы тогда почти не были представлены.

Итогом политики Ленина стало постановление Совета Обороны от 17 февраля 1919 года: «Просить тов. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса». И эта просьба была выполнена: назначенная на 20 февраля 1919 года Донецко-Криворожская областная партконференция была запрещена. Через несколько дней был подписан договор между Россией и Советской Украиной, по которому большая часть ДКСР без всякого референдума отходила к последней. Так насильственными действиями «сверху» была ликвидирована Донецко-Криворожская республика.

Это решение не удовлетворило донецких руководителей. Спустя год после установления в Донбассе Советской власти, в феврале 1920-го в Юзовке прошел съезд волостных ревкомов Юзовского района, который заявил: «Съезд настаивает на быстром экономическом и политическом слиянии Донецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК Советов». На печатях, которые сохранились на документах того времени, видно, что Юзовку считали частью РСФСР, а не УССР. Но к середине весны 1920 года сопротивление автономистов удалось сломить. Хотя еще в 1920 году Николай Скрыпник писал, что Донбасс – «одна из главных трудностей работы на Украине».

С тех пор прошло почти 100 лет и вопрос сохранения языковой и культурной идентичности русского Донбасса вновь встал в повестку дня в ситуации кризиса самой украинской государственности как таковой и по итогам преступного переворота февраля 2014 года.

В 2014 году вследствие цветной революции Евромайдана произошла смена украинской власти – отстранен от должности президент Виктор Янукович, сформировано новое парламентское большинство в Верховной раде и в конце февраля 2014 года образовано новое правительство.

В марте и апреле в юго-восточных регионах Украины стали проходить акции протеста против насильственной смены власти и нового руководства страны. Протестующие выступали за вполне разумные и понятные меры: за федерализацию Украины и против новых губернаторов, назначение которых считали нелегитимным, выбирали «народных руководителей» своих регионов.

1 марта 2014 года на антиправительственный митинг на площади Ленина в центре Донецка собралось 10 тыс. человек. На митинге был избран «народным губернатором» командир народного ополчения Донбасса Павел Губарев и принято решение о проведении референдума о судьбе Донецкой области. После чего митингующие захватили здание областной администрации.

3 марта Губарев потребовал от депутатов Донецкого облсовета принять резолюцию, в которой были оглашены требования народа о признании нелегитимными новой Верховной рады и кабинета министров Украины. Он смог выступить на сессии облсовета, но депутаты не дали ему закончить выступление.

Активисты занимали здание облсовета, несмотря на противостояние сил украинского МВД. 5 марта милиция Донецка освободила помещения обладминистрации от протестующих, но вечером пророссийские активисты, собравшиеся на митинг перед зданием обладминистрации, вновь заняли здание Донецкого облсовета, в котором также расположена областная госадминистрация, здания госказначейства и ТРК «Донбасс».

15 марта десятитысячный митинг, начавшийся как шествие в поддержку крымского референдума, блокировал здание СБУ, требуя освободить Губарева и 70 других задержанных за участие в акциях протеста.

В эти и последовавшие дни под Донецком проводились акции, имевшие целью блокирование передвижений украинской военной техники, осуществлялось пикетирование местными жителями воинских частей и мостов, ведущих в направлении российско-украинской границы.

Протестная активность нарастала и уже 6 апреля 2014 проходили масштабные акции под единым девизом «Украина, гоу хоум». Люди массово высказались за проведение референдума и отделение юго-восточных областей от Украины. В результате днем 6 апреля были взяты областная администрация в Донецке и здание СБУ в Луганске. Народ Донбасса выдвинул требование: до полуночи должна собраться сессия депутатов областного совета, чтобы назначить точную дату референдума. Если этого не произойдет, то к полудню 7 апреля ее назначил бы сам народ, установив свою власть.

В обозначенный срок сторонники независимости Донбасса, удерживавшие под своим контролем здание Донецкого облсовета и областной госадминистрации, сформировали Народный совет. Собравшимися в зале заседаний Донецкого облсовета были приняты Декларация о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Республиканский народный совет принял также решение о проведении референдума о самоопределении ДНР в срок не позднее 11 мая 2014 года.

В результате, 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. На референдумы был вынесен один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, соответственно, Донецкой и Луганской Народных Республик. Подавляющее большинство жителей ЛНР и ДНР выступили за суверенитет. В ДНР количество сторонников независимости от Киева составило 89,07%, а в ЛНР и тог больше – 96,2% поддержали провозглашение независимой республики. По результатам референдума, 12 мая 2014 года, власти ДНР объявили о суверенитете и выразили желание объединиться с Луганской Народной Республикой в Новороссию.

«Мы, народ Донецкой народной республики, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014 года и основываясь на декларации о суверенитете ДНР, объявляем, что отныне ДНР является суверенным государством…» – сообщил сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин.

В тот же день ЛНР на митинге провозгласила государственный суверенитет по итогам референдума.

«Народ Луганщины провозглашает создание суверенного государства Луганской народной республики. В соответствии с международным правом, на основах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества территория Луганской народной республики в общепризнанных административных границах является неделимой и неприкосновенной», – говорится в декларации, которая была зачитана на митинге в центре Луганска.

Именно с момента обнародования результатов всенародного волеизъявления жителей ЛНР и ДНР и провозглашения этих новых государственных образований и начинается отсчет военных злодеяний и террора по отношению к жителям Донбасса со стороны националистического киевского руководства.

Украинские власти заранее назвали референдумы в Донецке и Луганске нелегитимными. И. о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что референдумы в Донецкой и Луганской областях не будут иметь никаких юридических последствий, за их проведение ответят только организаторы. Тем не менее власть, по его словам, будет вести диалог на востоке Украины с теми, «кто не имеет крови на своих руках и готов отстаивать свои цели и убеждения законными средствами.

Вместо этого «диалога» Украина развернула на территориях ЛНР и ДНР военную операцию. Под обстрелами Киева, только по официальным данным ООН, погибли около 14 тыс. человек, среди них более 150 детей. Украинские власти использовали запрещенное вооружение, например тяжелую артиллерию и минометы. При этом удары наносились не по военным объектам, а по жизненно важной инфраструктуре: водопроводам, очистным сооружениям и жилым массивам.

До начала операции ВС РФ на Украине территория Донецкой Народной Республики (в признанных границах) в значительной степени была оккупирована Вооруженными силами Украины и членами нацистских формирований. После активной фазы вооруженного конфликта в Донбассе украинские солдаты захватили большую часть области, и реально контролируемая территория ДНР составляла лишь 32% от всей бывшей Донецкой области Украины. В ЛНР до начала операции ВС РФ украинские силы контролировали 59% территории бывшей Луганской области Украины.

Таким образом, украинские власти все эти годы нарушали право на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН в 1945 году и уточненное Декларацией о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств.

Признав ЛНР и ДНР, а также заключив договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, РФ восстанавливает историческую справедливость и освобождает от оккупации территории ЛНР и ДНР, которые были захвачены в течение восьми лет вооруженными формированиями Украины.

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