Район генконсульства США в Ираке подвергся обстрелу с территории Ирана

Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака, сообщило National Iraqi News Agency. По словам американского чиновника, ракеты были запущены из соседнего Ирана, информирует The Washington Post.

Как сообщил курдский телеканал Rudaw, по району местонахождения генконсульства США в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль было выпущено не менее 14 ракет. Ракеты упали в окрестностях здания генконсульства США и деревни Меле Омер. После обстрела самолеты международной коалиции под руководством США совершили контрольные облеты территории, передает ТАСС.

Как информирует The Washington Post со ссылкой на американского чиновника, ракеты были запущены из соседнего Ирана. Неназванный американский чиновник утверждает, что ракетный обстрел не привел к жертвам среди военнослужащих США, передает Reuters. В связи с нападением американское посольство в Багдаде усилило охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.

Как сообщили губернатор Эрбиля Омед Хошнав и глава курдского Минздрава Саман Берзенджи, в результате ракетной атаки в городе никто не пострадал. Губернатор провинции Эрбиль Омед Хошнав сообщил, что силы безопасности подняты по тревоге и несут службу в усиленном режиме. «В самом скором времени мы выясним, кто совершил этот теракт. Обстановка в Эрбиле под контролем. Нанесен большой ущерб офису телеканала «Курдистан-24», но жертв нет», – сказал губернатор.

Помимо этого, работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака, в регионе прекращено гражданское авиасообщение.

Напомним, 12 сентября минувшего года ракетному обстрелу подвергся район нахождения ВС США на севере Ирака. Кроме того, 27 августа ракетному обстрелу поверглась американская военная база на границе Ирака и Кувейта. В конце июля в МИД РФ предложили США «убрать свои небольшие следы» в Ираке и других странах региона.

27 июля 2021 года США объявили о намерении завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря. В июле на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила желание избавиться от присутствия войск США. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

17 июня 2021 года Палата представителей США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.