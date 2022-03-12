Минобороны: ВС РФ вывели из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ за время операции вывели из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 61 вертолет и 126 беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники», – передает ТАСС его слова.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ. Так, ударом высокоточного оружия выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах.

Напомним, Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники украинских войск.