Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье

Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк», – передает ТАСС его слова.

Тем временем, военные Донецкой народной республики за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей.