Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье
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Группировка войск Луганской народной республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк», – передает ТАСС его слова.
Тем временем, военные Донецкой народной республики за сутки эвакуировали из зоны боевых действий на мариупольском и волновахском направлении 135 человек, из них 25 детей.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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