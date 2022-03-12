Кабмин утвердил распределение по регионам вынужденно покинувших Украину и Донбасс
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Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам РФ вынужденно покинувших Украину, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
«Субъекты Российской Федерации обеспечивают прием граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории <…> и прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке <…>», передает ТАСС.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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